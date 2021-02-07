بسعر مناسب وبطارية 7000 مللى أمبير.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy F62 من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها Galaxy F62 خلال أيام، فى منتصف شهر فبراير الحالى، وذلك بعدما ظهرت عدد من الإعلانات للهاتف على موقع التسوق الإلكترونى Flipkart بالهند.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Galaxy F62 سيأتى بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED وبدقة 1080 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.





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وستكون كاميرات هاتف Galaxy F62 عبارة عن 4 كاميرات خلفية، كما ظهرت عدد من الصور للهاتف لا تحتوى على نوتش للكاميرا السيلفى، الأمر الذى ينبأ بأن الهاتف من المحتمل أن يأتى بتقنية الكاميرا السيلفى تحت الشاشة.





وسيعمل هاتف Galaxy F62 بمعالج من نوع Exynos 9825 ، وهو نفس المعالج الموجود فى سلسلة هواتف Note 10 ، مع مساحة تخزين داخلى سعة 256 جيجا بايت،ونظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم One UI Core 2.1 للسوفت وير.





وسيحتوى هاتف Galaxy F62 على بطارية سعة 7000 مللى أمبير فى الساعة مع منفذ للشحن من نوع نوع USB-C ، كما من المحتمل أن يتوفر بلون واحد فقط وهو الأزرق المخضر.





وسيبلغ سعر هاتف Galaxy F62 حوالى 343 دولار أمريكى أى ما يعادل 5375 جنيه مصرى.





ومنذ أيام، أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هاتفهاGalaxy M02 ، بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وكاميرا مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير ، وسعر 1510 جنيه مصرى لنسخة 32/3 جيجابايت .



