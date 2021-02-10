قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62 من سامسونج

تستعد شركة سامسونج لإعلان هاتف Galaxy F62، والذي من المقرر أن تصدره رسميا يوم 15 فبراير الجاري، ويأتي هاتف Galaxy F62، ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة مش الشركة الكورية الجنوبية، حيث يقدم إمكانيات ومواصفات رائدة مقابل سعر معقول.





سعر هاتف Galaxy F62





من المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Galaxy F62، حوالى 343 دولار أمريكى (أى ما يعادل 5300 جنيه مصرى).









مواصفات هاتف Galaxy F62





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف Galaxy F62، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، وبدقة 1080 بكسل، مع مستشعر بصمة الأصابع مدمج تحت الشاشة، مع لون واحد فقط وهو اللون الفيروزى.





وسيعمل هاتف Galaxy F62، بواسطة معالج من نوع Exynos 9825، وهو نفس المعالج الموجود فى سلسلة هواتف Note 10، والذي يأتي مقترنا بمساحة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت،ونظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم One UI Core 2.1.





وسيقدم هاتف Galaxy F62 ، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل،وتحتوى على عدسة بزاوية واسعة، مع كاميرات بمستشعرات للعمق والتكبير، كما ستأتى الكاميرا السيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، مع فلاش LED .





وسيحتوى هاتف Galaxy F62 على بطارية كبيرة بسعة 7000 مللى أمبير فى الساعة يتم شحنها عن طريق منفذ للشحن من نوع USB-C.