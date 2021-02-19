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تكنولوجيا

بـ1615 جنيها.. موتورولا تعلن رسميا عن هاتف Moto E7 Power| مواصفات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:11 م
موتورولا تعلن رسميا
موتورولا تعلن رسميا عن هاتف Moto E7 Power
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ندى على
أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، رسميا، عن هاتفها  Moto E7 Power من الفئة المتوسطة، والذى يأتى بعدد من المواصفات الكبيرة منها البطارية ذات السعة الكبيرة والسعر المتوسط.  

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Moto E7 Power يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبجودة + HD بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء. 


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ويأتى هاتف Moto E7 Power بكاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل مع مستشعر ماكرو للاتساع، وكاميرا ثانية بمستشعر 2 ميجا بيكسل للعمق، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يحتوى الهاتف على زر لمساعد Google مخصص على الإطار الأيمن للهاتف للسماح لك باستدعاء المساعد الرقمي بسرعة. 

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ويعمل هاتف Moto E7 Power بمعالج من نوع Helio G25 SoC ، مع نسختى مساحة تخزين داخلية سعة 32 و 64  جيجا بايت، و نسختى ذاكرة وصول عشوائى 2 و 4 جيجا بايت رام، يمكن توسعتها عن طريق بطاقة microSD التي تسمح بالتوسيع حتى 1 تيرابايت ، ونظام تشغيل أندرويد 10، مع تقنية الجيل الرابع 4G . 

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ويحتوى هاتف Moto E7 Power على بطارية سعة  5000 مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط ومنفذ للشحن من نوع Type-C ، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ، GPS وتقنية اتصال NFC . 

ومن المقرأن تبدأ الشركة فى طرح هاتف Moto E7 Power للبيع بدءا من يوم 26 فبراير، حيث سيبدأ سعر الهاتف من حوالى 85 يورو أى ما يعادل 1615  جنيه مصرى.  


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