موتورولا تعلن رسميا عن هاتفى Moto G30 وG10 بإمكانات خارقة وسعر رخيص

أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، رسميا، عن هاتفى Moto G30 Moto G10 من الفئة المتوسطة، حيث يأتيان مع عدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وكاميرات ذات دقة جيدة وسعر متوسط.





هاتف Moto G30 :





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Moto G30 يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبدقة x 1,600 720 بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومقاومة الماء IP52.





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ويأتى هاتف Moto G30 ب 4 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع تقنية Quad Pixel ، و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.7 مع ضبط تلقائي للصورة، ومستشعرى للاتساع والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 13 ميجا بيكسل، وتسجيل الفيديو على 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.





ويعمل هاتف Moto G30 بمعالج من نوع Snapdragon 662 ، ثماني النوى مع نواة Kryo 260 CPU مع مساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، يمكن توسعتها عن طريق بطاقة microSD، ونظام تشغيل أندرويد 11، مع تقنية الجيل الرابع G4 .

ويحتوى هاتف Moto G30على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط ومنفذ للشحن من نوع Type-C ، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ، GPS وتقنية اتصال NFC .





ويبدأ سعر هاتف Moto G30 حوالى 180 يورو أى ما يعادل 3400 جنيه مصرى.





هاتف Moto G10





ويختلف هاتف Moto G10 فى أنه يأتى بمعدل تحديث للشاشة 60 هرتز فى الثانية ، و 4 كاميرات خلفية الأساسية 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع 2 ميجا بيكسل، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام فقط ، ونفس سعة البطارية ولكن مع شحن بقوة 10 واط .





ويبدأ سعر هاتف Moto G10 حوالى 150 يورو أى ما يعادل 2840 جنيه مصرى.















