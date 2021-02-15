ببطارية 7000 مللي أمبير.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62 من سامسونج

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا،عن هاتفها للفئة المتوسطة Galaxy F62 بعدد من المواصفات المتميزة والسعر المناسب، أبرزها أن الهاتف يأتى ببطارية عملاقة بسعة 7000 مللى أمبير.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy F62 سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، وبدقة x2400 1080، بجودة + FHD ، من نوع Super AMOLED Plus Infinity-O ، وسمك 9.5 ملم ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة.









وتأتى كاميرات هاتف Galaxy F62 عبارة عن 4 كاميرات خلفية تأتى الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل بمستشعر IMX682 من شركة سونى، مع كاميرا بمستشعر ثانوى بعداسة فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للماكرو والعمق دقة 5 ميجا بيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy F62 بمعالج من نوع Exynos 9825 ، 7 نانومتر، وهو نفس المعالج الذى أتى مع هواتفGalaxy Note10 ، مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة، ونسختى من ذاكرة التخزين العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام.





ويحتوى هاتف Galaxy F62 على بطارية عملاقة سعة 7000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم One UI 3.1 للسوفت وير.





ويبلغ سعر هاتف Galaxy F62 حوالى 330 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل 5150 جنيه مصرى، و 358 دولار لنسخة 128/8 أى ما يعادل 5585 جنيه مصرى.



