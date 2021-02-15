ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ببطارية 7000 مللي أمبير.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62 من سامسونج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:50 م
سامسونج تعلن رسميا
سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy F62
Advertisements
ندى على
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا،عن هاتفها للفئة المتوسطة Galaxy F62 بعدد من المواصفات المتميزة والسعر المناسب، أبرزها أن الهاتف يأتى ببطارية عملاقة بسعة 7000 مللى أمبير. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy F62 سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، وبدقة  x2400 1080، بجودة  + FHD ، من نوع Super AMOLED Plus Infinity-O ، وسمك 9.5 ملم ،  بالإضافة إلى مستشعر للبصمة. 


Image result for Samsung Galaxy F62
وتأتى كاميرات هاتف Galaxy F62 عبارة عن 4 كاميرات خلفية تأتى الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل بمستشعر IMX682 من شركة سونى، مع كاميرا بمستشعر ثانوى بعداسة فائقة الاتساع  دقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للماكرو والعمق دقة 5 ميجا بيكسل. 

Image result for portable
ويعمل هاتف Galaxy F62  بمعالج من نوع Exynos 9825  ، 7 نانومتر، وهو نفس المعالج الذى أتى مع هواتفGalaxy Note10 ، مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة، ونسختى من ذاكرة التخزين العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام. 

ويحتوى هاتف Galaxy F62 على بطارية عملاقة سعة 7000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم One UI 3.1 للسوفت وير. 

ويبلغ سعر هاتف Galaxy F62 حوالى 330 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل 5150 جنيه مصرى، و 358 دولار لنسخة 128/8 أى ما يعادل 5585 جنيه مصرى. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل أيام من إطلاقها.. مواصفات جديدة تكشف سعر ومواصفات هواتف Oppo Reno 5

تسريبات: سامسونج تنوي طرح قارئ بصمة جديد مع جلاكسي S21

بسعر خرافى .. شاهد| تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy S21 Ultra

تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف Galaxy M12.. السعر والمواصفات

شاهد.. أول صور لهاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج .. مواصفات

Galaxy A32.. سامسونج تستعد لإطلاق أرخص هاتف 5G في تاريخها.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالإمارات

خنقها ليلة عيد الحب.. سائق الحوامدية وراء مقتل زوجته

تلاميذ يفاجئون معلمهم برسالة أبكته في درس أونلاين .. شاهد

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

أحمد مجاهد يحسم الجدل بشأن إلغاء الفار

في ذكرى رحيله.. قصة العثور على جثة حاتم ذو الفقار بعد 3 أيام من وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا