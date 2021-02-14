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تكنولوجيا

رغم فارق السعر.. 3 أسباب تجعل هواتف Galaxy S20 أفضل من S21

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:00 ص
3 أسباب تجعل هواتف
3 أسباب تجعل هواتف Galaxy S20 أفضل من S21
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ندى على
أصدرت شركة سامسونج مجموعة هواتف الرائدة Galaxy S21 الشهر الماضى بسعر أرخص كثيرا عن هواتفها Galaxy S20 للعام السابق، حيث أصبحت الهواتف الجديدة أرخص من القديمة بحوالى 3100 جنيه مصري. 

وبحسب موقع CNET فإن هواتف Galaxy S20 صدرت العام الماضى بسعر يبدأ من ألف دولار أمريكى أى ما يعادل 15.600 ألف جنيه مصرى، فيما صدرت Galaxy S21 بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكى أى ما يعادل 12.480 ألف جنيه مصرى، ولكن هناك عدد من الأسباب يجعل هواتف S20 الأقدم والأغلى تتفوق على S21 الأحدث والأرخص: 


1- عدم وجود شواحن وسماعات للأذن 

وعلى الرغم من أن هواتف Galaxy S21 أرخص إلا أنها لا تحتوى على شواحن، مما سيجعل المشترين يتحملون سعر الشاحن وسماعات للأذن بسعر منفصل عن سعر الهاتف ، والتى من المتوقع أن يكون ثمنها ليس رخيصا، والغريب فى الأمر أن شركة سامسونج قامت بالسخرية من هواتف آيفون 12 أنذاك لعدم احتوئها على شاحن.  
 
2- عدم وجود بطاقة microSD 

وتتوفر هواتف  Galaxy S21على مساحة تخزين داخلية وذاكرة وصول عشوائى  8 + 128 جيجابايت فقط ولا تتوفر بخيارات أخرى بالإضافة إلى إزالة بطاقة  microSD للتوسعة والتى كان يستفيد منها المستخدمون إذا أرادوا شراء مساحات تخزينية أكبر، وهو أمر ليس موجود فى هواتف Galaxy S20 . 

3- جسم من البلاستيك 

ومن المفترض أن هواتف Galaxy S21 هى هواتف من الفئة الرائدة أو ما يعرف بالفلاج شيب وتستعمل هذه الهواتف فى الغالب جسم خارجى من الزجاج مرتفع الثمن، ولكن يبدو أن سامسونج اختارت البلاستيك لتستطيع بيع الهواتف بسعر أرخص، على عكس Galaxy S20  التى تأتى بجسم من الزجاج غالى الثمن. 
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