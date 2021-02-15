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تكنولوجيا

بعد طرحها.. تعرف على أسعار هواتف Galaxy S21 في السعودية.. مواصفات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:02 م
تعرف على سعر هواتف
تعرف على سعر هواتف Galaxy S21 فى السعودية
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ندى على
طرحت شركة سامسونج الكورية هواتفها الرائدة Galaxy S21 فى منتصف شهر يناير الماضى،  بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكى وهو سعر أرخص حوالى 200 دولار من سابقتها هواتف Galaxy S20

وبدأت سامسونج بإطلاق الهواتف فى الأسواق العالمية تباعا ومنها المملكة العربية السعودية ، وفقا لموقع سامسونج الرسمى بالمملكة فإن الهواتف تتوفر بالأسعار الآتية : 


هاتف Galaxy S21 5G يبدأ من 3349 ريال سعودى أى ما يعادل حوالى 13.940 ألف جنيه مصرى . 

أما هاتف 5G  Galaxy S21 plus يبدأ من 3999 ريال سعودى أى ما يعادل حوالى 16.640 ألف جنيه مصرى . 

ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G بسعر 5199 ريال سعودى لأقل نسخة أى ما يعادل حوالى 21.630  ألف جنيه مصرى . 

أما نسخة 256 جيجا بايت فتأتى بسعر 5399 ريال سعودى لأقل نسخة أى ما يعادل حوالى 22.460 ألف جنيه مصرى. 

وتأتى أكبر نسخة من هاتف Galaxy S21 Ultra وهى نسخة 512 جيجا بايت بسعر 5899 أى ما يعادل 24.541 ألف جنيه مصرى. 
مواصفات هاتف  Galaxy S21 5G

 وتأتى الشاشة من نوع Dynamic AMOLED ، بقياس 6.2 بوصة ، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 888 اوExynos 2100، وبطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 

مواصفات 5G Galaxy S21 Plus
ويأتى بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس    6.7 بوصة ، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية،  كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 888 اوExynos 2100 ، وبطارية أكبر بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط . 

مواصفات Galaxy S21 Ultra 5G
وجاء بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة ، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية،ويقدم أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 888 اوExynos 2100 ، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 

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