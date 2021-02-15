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تكنولوجيا

لمنافسة هواتف سامسونج.. آيفون القابل للطي يأتي بميزة مذهلة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:00 ص
آيفون القابل للطى
آيفون القابل للطى يأتى بميزة مذهلة
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ندى على
كشفت تسريبات أن هاتف آيفون القابل للطى والمتوقع أن تطلقه  شركة Apple آبل الأمريكية خلال العام الحالى أو فى بداية العام القادم سيأتى بميزة رائعة وهي القلم الذكى Apple Pencil حيث سيكون الهاتف قادرا على منافسة هواتف سامسونج.


وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف آيفون القابل للطى من المقرر له أن ينافس هاتف  Galaxy Z Flip من سامسونج بشكل أساسي كما أنه سيستهدف فئة الشباب، كما سيأتى الهاتف بأحجام متعددة.




وتشير التقارير إلى أن حصول هاتف آيفون القابل للطى على القلم الذكى Apple Pencil سيشجع بشكل كبير على شراء الهاتف خاصة أن هواتف الآيفون أو أجهزة الآيباد من آبل لم يأت مع أى منها قلم ذكى من قبل الأمر الذى سيشكل نقلة نوعية مع هواتف الآيفون.


وسيأتى هاتف آيفون القابل للطى بشاشة مزدوجة من نوع OLED وسيتراوح قياس الشاشة الرئيسية ما بين 7.3 و 7.6 بوصة وتعتزم آبل إضافة مفصل غير مرئي مع وجود الإلكترونيات خلف الشاشة مثل تلك الخاصة بشركة سامسونج.
 

وأفادت تقرير سابق بأن شركة آبل ، بدأت العمل على هاتف آيفون القابل للطي، وهو المنافس المحتمل للأجهزة المماثلة من منافسيها من شركات تصنيع هواتف أندرويد، حيث طورت الشركة عدد من النماذج الأولية للشاشات القابلة للطي للاختبار الداخلى.
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