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تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق أجهزة iPad Pro من آبل

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:02 ص
تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد إطلاق أجهزة iPad Pro من آبل
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ندى على
كشفت تسريبات أن أجهزة الآيباد iPad Pro من شركة آبل الأمريكية سيتم إطلاقها فى شهر مارس المقبل، وكذلك بعد أن كان أشاعت تسريبات كثيرة أنها ستصدر قبل ذلك.  

وبحسب موقع Tech Radar فإن المحلل جون بروسر أكد أن شركة آبل فى طريقها لإطلاق أجهزة  iPad Pro وكذلك أجهزة التتبع AirTags الشبيهة لجهاز  Galaxy SmartTags من شركة سامسونج  فى شه مارس القادم على أقصى تقدير حيث لن يكون هناك تأخيرات أخرى مثل العام الماضى. 


وتستعد شركة آبل لإطلاق أجهزة الآيباد iPad Pro بخاصية بصمة اليد  Touch ID بعد أن قررت العودة إليها مرة أخرى بدلا من Face ID حيث ثبت عدم كفائتها بشكل كبير مع المستخدمين، منذ تفشى فيروس كورونا، حيث لا تستطيع الخاصية التعرف على المستخدمين أثناء ارتدائهم الكمامات بشكل دقيق. 

كما سيتم إصدار أجهزة التتبع AirTags التى تعمل على تتبع هواتف المستخدمين أثناء فقدها أو سرقتها، كما تستطيع أيضا  تتبع سماعات الأذن و المفاتيح و المحافظ الشخصية وغيرها من الأشياء أو الأجهزة الاخرى. 

ومن المفترض أن تقوم  آبل بإصدار هواتف iPhone 13 والتى من المقرر أن تصدر فى شهر سبتمبر القادم، إلى جانب عدد من الميزات الجديدة منها كاميرا من نوع TrueDepth التى ستتيح لشركة آبل التحكم فى تصميم الشاشة وجعله أصغر حجما من شكل الهواتف السابقة، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. 

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