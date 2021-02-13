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تكنولوجيا

تخفيض 1560 جنيها على جهاز Macbook Pro من آبل.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 12:02 ص
تخفيض 1560 جنيها
تخفيض 1560 جنيها على جهاز Macbook Pro من آبل
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ندى على
يعتبر جهاز اللاب توب Macbook Pro من شركة آبل الأمريكية، الذى صدر فى نهاية العام الماضى 2020 ، من أفضل أجهزة اللاب من آبل على الإطلاق وذلك لما يتمتع به من معالج M1 الجديد ، والذي تقول الشركة إنه يتميز بـ "أسرع نواة وحدة المعالجة المركزية في العالم"، وأسرع رسومات مدمجة، و مكاسب كبيرة في القوة والأداء مقارنة بشرائح Intel التي استخدمتها سابقًا. 

وبحسب موقع Digital Trends فإنه قد تم تخفيض جهاز اللاب توب Macbook Pro بحوالى 100 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 1560 جنيه مصرى ليصبح ثمنه حوالى 1199 دولار أمريكى أى ما يعادل  18.720 ألف جنيه مصرى. 


ويأتي جهاز MacBook Pro، بشاشة قياس 13 بوصة، إلى جانب شريحة معالج آبل الجديد M1 ونظام Big Sur، و بتقنية P3، التي تعطي دقة أكبر وتباينًا أفضل للصور، وتجعل الألوان أكثر واقعية، مع لوحة مفاتيح من نوع Magic Keyboard . 

ويحتوى جهاز MacBook Pro على عمر للبطارية أطول بمقدار الضعفين،حيث يوفر MacBook Pro الجديد ما يصل إلى 17 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو. 

وكان جهاز لاب توب MacBook Pro ، أصبح أكثر جهاز حقق مبيعات فى أجهزة آبل ، حيث حقق طفرة هائلة فى المبيعات ب 9.0 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد فىى مبيعات آبل.

وللاطلاع على العرض يمكن الدخول على هذا الرابط  
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