هواوي تحدد رسميا موعد الإعلان عن هاتف Mate X2 القابل للطي

أكدت شركة هواوي Huawei ، عبر حسابها الرسمى على موقع ويبو Weibo الصيني، أنها ستعلن رسميا عن الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Mate X2، في يو 22 فبراير الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهر الملصق الدعائي الذي أرفقته " هواوي " بمنشورها على موقع التواصل الصيني، أن جهاز Mate X2، سيأتي بتصميم يعكس اتجاه طي الشاشة إلى اتجاه قابل للطي إلى الداخل.









وأشارت التسريبات السابقة، أن هاتف Mate X2 سيأتي بشاشة بقياس 8.01 بوصة عند فتحها كجهاز لوحي، وبدقة عرض 2480 × 2222 بيكسل، وستنطوى الشاشة إلى الداخل مثل هاتف Galaxy Z Fold 2.









وسيتميز هاتف هواوي المنتظر Mate X2، بشاشة خارجية بقياس 6.45 بوصة، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف المطوى سيدعم معدل تحديث للشاشة عال قدره 90 هرتزا في الثانية، والتي تأتي من إنتاج شركتي سامسونج و BOE.





وسيتم تشغيل هاتف Mate X2، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتقنية 5 نانومتر، يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





وعلى غرار هواتف ميت 40 من هواوي، سيدعم الجيل الثاني من Mate X القابلة للطي، وسيحتوي على بطارية تبلغ قوتها 4400 مللى أمبير في الساعة.





ومن المتوقع أن يعمل هاتف Huawei Mate X2، بواجهة المستخدم EMUI 11، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10.