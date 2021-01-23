بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف هواوي المنتظر Mate X2

حصل هاتف هواوي القابل للطي المنتظر Huawei mate X2، على شهادة من الوكالة التنظيمية الصينية TENAA في شهر نوفمبر الماضي، ولكن قائمته لم توضح المواصفات الكاملة للجهاز حتى الآن، ومع ذلك، فقد كشفت محطة الدردشة الرقمية الصينية الموثوفة عن جميع مواصفات Mate X2.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتم تشغيل هاتف Huawei mate X2 بأحدث معالجات شركة هواوي من نوع Kirin 9000، والتى تقوم بتشغيل هواتف الشركة الصينية الرائدة والمتميزة من فئة الفلاجشيب، على غرار سلسلة Mate 40.





وسيتميز هاتف Mate X2، بشاشة عرض قابلة للطي من الداخل بقياس 8,01 بوصة وبدقة 2480 ×2200 بكسل، بالإضافة إلى شاشة ثانوية على الغلاف الخارجي بقياس 6,45 بوصة وبدقة 1160×2700 بكسل، من تصنيع شركة "BOE" الصينية.





وحسبما ورد في التسريبات، سيقدم هاتف Huawei mate X2 كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بوحدات 16 ميجابكسل، و12 ميجابكسل و8 ميجابكسل، كما يوفر نظام الكاميرا تقريب بصري بدقة 10X.





ومن المتوقع أن يعمل هاتف Huawei mate X2 الذي يأتي بأبعاد 161,8 × 145,8 × 8,2 مللميتر ويزن 295 جراما، بنظام التشغيل أندرويد 10، وسيحتوي على بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.





وذكرت التسريبات السابقة، أن هاتف Mate X2، بميزة في قسم المفصلات، حيث إنه لا يحتوي على أي فتحات عند إغلاقه بشكل مسطح، ويحمل الهاتف رقم طراز TET-AN00، والاسم الرمزي Teton.



