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تكنولوجيا

صدمة كبرى لمستخدمي هواوي.. HarmonyOS نسخة من أندرويد 10

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:00 م
HarmonyOS نسخة من
HarmonyOS نسخة من أندرويد 10
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قسم التكنولوجيا
أطلقت شركة هواوي Huawei، نظامها التشغيلي HarmonyOS، والذي يعد بديلا جديدا لنظام أندرويد من جوجل، بعد أن تم حظر الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وفقدت الشركة الصينية ترخيص نظام التشغيل الأشهر.


ولكن في الحقيقة أن نظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS، ليس بديلا فقط ولكنه شبيه لنظام أندرويد 10، وفقا لما ذكره موقع "the verge" التقني.




وقد طرحت الشركة الصينية نظام تشغيل HarmonyOS في البداية على أنه نظام تشغيل متميز ومختلف عن النظامين الحاليين IOS وAndroid، وسيكون هذا النظام متاحا للأجهزة المنزلية وليس للهواتف الذكية فقط، وكان هذا الإعلان بمثابة وعد من شركة "هواوي" أنها لن تتوقف عن الابتكار والعمل بعد أن حظرتها الشركات الأمريكية.


ولكن تجربة بعض المستخدمين النسخة التجريبية جاءت مخيبة لآمال الكثيرين المنتظرين لنظام هواوي والمحرومون من استخدام أندرويد على أجهزتهم الباهظة الثمن، وكشفت التجربة عن بعض الاخفاقات من بينها:

- يتطلب حصول المطور على النسخة التجريبية لـ HarmonyOS، أن يتم فحص خلفيته لمدة يومين يقوم خلالهم بإرسال نسخ من جواز السفر والبطاقة الشخصية وبطاقة الإئتمان إلى شركة هواوي.

- لا تستطيع تشغيل الإصدار التجريبي من HarmonyOS، من خلال نظام التشغيل الحالي في هاتفك، ولكن يجب أن يكون الهاتف يعمل بالإصدار التجريبي الموجود في الصين.

- يبدو أن نظام التشغيل التجريبي الجديد HarmonyOS لا يعد سوى نسخة من نظام التشغيل أندرويد 10، مع استبدال كلمة أندرويد بكلمة Harmony.


ومن المحتمل أن يكون نظام التشغيل HarmonyOS هو الأكثر شيوعا في الصين، ولكنه لن يكون سوى استمرار لواجهة المستخدم EMUI من هواوي التي أطلقتها في عام 2012 مع وصول أبطأ  لتحديثات أندرويد.


جدير بالذكر أن أحدث التسريبات كشفت أن هاتف هواوي المرتقب P50 لن يكون إصدار الشركة الأول الذي يعمل بنظامها التشغيلي HarmonyOS، والذي من المقرر إطلاقه في الربع الأول من 2021.
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