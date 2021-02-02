تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف Mate X2 من هواوى

كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق هاتف Huawei Mate X2 القابل للطى، فى نهاية شهر فبراير الحالى، حيث سيأتى الهاتف بعدد كبير من التحسينات والميزات التى تجعله يختلف عن سابقه Mate X بالإضافة مع منافسة هواتف سامسونج القابلة للطى.





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Huawei Mate X2 بشاشة عرض قابلة للطي من الداخل بقياس 8. 3 بوصة، وبدقة 2480 ×2200 بكسل، بالإضافة إلى شاشة ثانوية على الغلاف الخارجي بقياس 6,45 بوصة وبدقة 1160×2700 بكسل، من تصنيع شركة "BOE" الصينية.









واتجهت شركة هواوى لتصنيع شاشة هاتف Mate X2 القابل للطى القادم بشاشة منحنية من الداخل، وليس من الخارج لأن الشاشات المنحية من الخارج تجعل الهاتف أضعف وأكثر عرضة للتلف، كما أنها تكلف الشركة تكلفة ضخمة عند صناعتها.





وسيعمل هاتف Huawei Mate X2 بأحدث معالجات شركة هواوي من نوع Kirin 9000، والتى تقوم بتشغيل هواتف الشركة الصينية الرائدة والمتميزة من فئة الفلاجشيب، على غرار سلسلة Mate 40.





وسيقدم هاتف Huawei Mate X2 كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بوحدات 16 ميجابكسل، و12 ميجابكسل و8 ميجابكسل، كما يوفر نظام الكاميرا تقريب بصري بدقة 10X.



