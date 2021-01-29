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تكنولوجيا

خبر سار.. هواتف هونر تقدم أهم الميزات المفقودة في أجهزة هواوي

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:04 ص
هاتف هونر
هاتف هونر
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شيماء عبد المنعم
بعد انفصال العلامة التجارية الشهيرة هونر Honor، عن شركتها الأم هواوي Huawei، تساءل الجميع عما إذا كان سيتم السماح لهواتف الشركة المستقبلية المستقلة إنشاء شراكة مع شركة جوجل Google وتثبيت خدماتها، والتي حظرت الحكومة الأمريكية هواوي استخدامها بداية من عام 2019.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قال الرئيس التنفيذي لشركة هونر "جورج جاو":" إنه لا يوجد سبب يمنع الشركة من الدخول في شراكة مع جوجل مرة أخرى".


وحتي الآن، أكدت شركة هونر شركاتها مع بعض الشركات العالمية والأمريكية من بينها إنتل Intel و AMD وكوالكوم Qualcomm وميدياتك MediaTek، لشراء المنتجات الرئيسية لهواتفها.

ولكن الأسم الرئيسي الوحيد المفقود الذي لم ينضم إلى قائمة الشركات التي ستبدأ التعاون مع شركة "هونر" بعد إنفصالها عن شركة هواوي الصينية، هو جوجل Google.

وفي مقابلة له مع صحيفة South China Morning Post الصينية، قال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية المستقلة: "إن شركتي التكنولوجيا هونر وجوجل تجريان محادثات بالفعل لإعادة التعاون فيما بينهم"، ولكن لم يوضح ما إذا كان هاتف Honor V40، الذي تم إطلاقه مؤخرًا سيحصل على إصدار عالمي مع خدمات جوجل.
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