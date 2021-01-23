ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر V40 5G الجديد.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 01:00 م
هاتف هونر V40 5G
هاتف هونر V40 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تعد العلامة التجارية هونر Honor شركة مستقلة الآن، حيث لم تعد هواوي تمتلك أي أسهم في الشركة، وعقب انفصالها رسميا عن شركتها الأم كشفت هونر عن أول هاتف لها خلال الأيام الماضية، حيث يأتي هاتف Honor V40 5G بإمكانيات خارقة مع كاميرا قوية بدقة 50 ميجابيكسل.


مواصفات Honor V40 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف Honor V40 5G، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1000+، بتكنولوجيا 7 نانومتر، كما يعمل بواجهة المستخدم Magic UI 4.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويقدم هاتف هونر الخارق Honor V40 5G، شاشة منحنية من الجانبين من نوع ، بقياس 6.72 بوصة، بمعدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية، وبدقة 2676 × 1236 بكسل، تحتوي على نوتش عريض أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة.

ولعشاق التصوير، يجلب هاتف Honor V40 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل،  الكاميرتان الأخريان عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل للقطات القريبة، كما يوجد أيضا ضبط تلقائي للصورة بالليزر يقع بجوار فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 و16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف V40 5G، على بطارية بسعة 4000 ملللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات على غرار هواتف هواوي ميت 40 برو، يتم شحن الهاتف من 0 إبى 100% في 35 دقيقة فقط، إلى جانب شاحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

سعر Honor V40 5G

ويتوفر هاتف Honor V40 5G بالفعل للبيع بثلاثة ألوان هي:  الفضي والأسود والأرزق والذهبي، مقابل سعر 550 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8,648 جنيها مصريا) لنسخة 8+ 128 جيجابايت، و620 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9748 جنيها مصريا) لنسخة 8+ 256 جيجابايت.

Honor V40 5G
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أرخص هاتف 5G.. ريلمي تطلق Realme 7 5G بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز

بسعر أعلى وإمكانيات أقوى.. هاتف Mate 40 Pro من هواوي يهز عرش آيفون 12 برو

إنفينيكس تعلن رسميا عن هاتف Zero 8i.. إليك السعر والمواصفات

رسميا.. أوبو تعلن عن سلسلة Reno5 بشاحن خارق 65 وات.. تعرف على السعر والمواصفات

رسميا.. هواوي تطلق هاتفي Huawei nova 8 و8 Pro.. السعر والمواصفات

هواوي تطلق واحدا من أفضل هواتفها في رأس السنة.. تعرف على السعر والمواصفات

ترشيحاتنا

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

فوائد الزنجبيل الصحية.. و10 أمراض تجنبها بـ استهلاكه

جريمة مأساوية.. إشعال النيران في جسد فيل حتى الموت

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور