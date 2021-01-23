تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر V40 5G الجديد.. صور

تعد العلامة التجارية هونر Honor شركة مستقلة الآن، حيث لم تعد هواوي تمتلك أي أسهم في الشركة، وعقب انفصالها رسميا عن شركتها الأم كشفت هونر عن أول هاتف لها خلال الأيام الماضية، حيث يأتي هاتف Honor V40 5G بإمكانيات خارقة مع كاميرا قوية بدقة 50 ميجابيكسل.









مواصفات Honor V40 5G





Honor V40 5G ، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1000+، بتكنولوجيا 7 نانومتر، كما يعمل بواجهة المستخدم Magic UI 4.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1000+، بتكنولوجيا 7 نانومتر، كما يعمل بواجهة المستخدم Magic UI 4.0 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





ويقدم هاتف هونر الخارق Honor V40 5G، شاشة منحنية من الجانبين من نوع ، بقياس 6.72 بوصة، بمعدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية، وبدقة 2676 × 1236 بكسل، تحتوي على نوتش عريض أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة.





ولعشاق التصوير، يجلب هاتف Honor V40 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، الكاميرتان الأخريان عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل للقطات القريبة، كما يوجد أيضا ضبط تلقائي للصورة بالليزر يقع بجوار فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 و16 ميجابكسل.





ويحتوي هاتف V40 5G، على بطارية بسعة 4000 ملللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات على غرار هواتف هواوي ميت 40 برو، يتم شحن الهاتف من 0 إبى 100% في 35 دقيقة فقط، إلى جانب شاحن لاسلكي بقدرة 50 وات.





سعر Honor V40 5G





ويتوفر هاتف Honor V40 5G بالفعل للبيع بثلاثة ألوان هي: الفضي والأسود والأرزق والذهبي، مقابل سعر 550 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8,648 جنيها مصريا) لنسخة 8+ 128 جيجابايت، و620 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9748 جنيها مصريا) لنسخة 8+ 256 جيجابايت.



