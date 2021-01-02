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تكنولوجيا

هاتف هواوى P50 Pro لن يحصل على نظام تشغيل HarmonyOS عند الإطلاق

السبت 02/يناير/2021 - 05:14 م
نظام تشغيل هواوي
نظام تشغيل هواوي
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شيماء عبد المنعم
ستطلق شركة هواوي Huawei، مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة بما في ذلك أول هواتفها الذي سيأتي بنظام التشغيل HarmonyOS مثبت مسبقا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أكدت أحدث التسريبات اليوم أن هاتف هواوي المرتقب P50 لن يكون إصدار الشركة الأول الذي يعمل بنظامها التشغيلي.


، كشفت بعض التسريبات على موقع ويبو Weibo الصيني، أن شركة هواوي بدأت في اختبار الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل هارموني HarmonyOS على مجموعة من هواتفها الذكية، استعداد لإطلاقه قريبا.

وعلى عكس التوقعات لن يكون هاتف Huawei P50، إصدار الشركة الأول الذي ينطلق بنظام التشغيل مثبت مسبقا.

وحسب تقارير فإن الجهاز على وشك دخول مرحلة الإنتاج النهائية، وبعد إطلاقه رسميا سيتوفر P50 عبر متاجر الشركة المعتمدة غير المتصلة بالإنترنت.

وورد في التسريبات السابقة، أن هواوي تعتزم إطلاق هاتف P50 في الربع الأول من 2021، ليكون أول جهاز يستخدم نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقا، وأكد التقرير الجديد على موعد الإطلاق ونفى أنه سيعمل بنظام هواوي الجديد.

وكشفت تسريبات سابقة أول صور تظهر تصميم هاتف Huawei P50 Pro، الذى سيأتي بشاشة قياس 6.6 بوصة مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

وسيعمل هاتف Huawei P50 Pro بمعالج من نوع Kirin 9000، مع سعتين للذاكرة التخزينية هما 256 و 521 جيج بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.
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