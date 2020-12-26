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تكنولوجيا

هواوي تطلق واحدا من أفضل هواتفها في رأس السنة.. تعرف على السعر والمواصفات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
هواتف Nova 8
هواتف Nova 8
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، مجموعة من هواتفها الذكية المتطورة ، والتي تأتي ضمن سلسلة نوفا المميزة وهي تعتبر أحدث أجهزة ذكية يتم إطلاقها في فترة أعياد رأس السنة الجديدة 2021.

مواصفات وسعر هاتف Nova 8 

يعمل هاتف هواوي nova 8، بواسطة معالج من نوع Kirin 985، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بقارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.


وجاء هاتف nova 8، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.57 بوصة، وبدقة FHD +، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا في الثانية، إلى جانب نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل.

Huawei nova 8 5G

ولأول مرة يأتي هاتف Huawei nova 8، بكاميرا خلفية رباعية في إعداد بيضاوي الشكل على هيئة الرقم (8) بالإنجليزية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابسكل، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، الاثنان الأخران لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف Huawei nova 8، بواسطة واجهة المستخدم  EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي مع خدمات هواوي Huawei HMS، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3800 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 66 وات على غرار هواتف هواوي الرائدة ميت 40.

Huawei nova 8 5G

ويتوفر هاتف nova 8، بأربع خيارات لونية هي: الأخضر والبنفسجي والفضي والأسود، بسعر 505 دولار (أي مايعادل 7,929 جنيها مصريا) لنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يأتي طراز 8 + 256 جيجابايت، بسعر 565 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 8872 جنيها مصريا)، وسيتوفر الهاتف في الأسواق اعتبارا من 30 ديسمبر الجاري.

مواصفات وسعر هاتف Nova 8 Pro

ويأتي هاتف nova 8 Pro، مزودا بشاشة أكبر بقياس 6.72 بوصة، من نوع OLED، وبدقة FHD +، بمعدل تحديث عالٍ بتردد 120 هرتزا في الثانية، ويتشارك الهاتف مع الإصدار السابق في بعض المواصفات، ولكن يختلف من حيث الكاميرا الأمامية التي تأتي بعدسة مزدوجة أعلى يسار الشاشة بدقة 32 ميجابيكسل.

Huawei nova 8 Pro 5G

ويحتوي هاتف nova 8 Pro، على نفس إعدادات الكاميرا الخلفية، ولكنه يضم بطارية بحجم أكبر قليلا بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 611 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 9594 جنيها مصريا)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر الإصدار الذي يحتوي على سعة تخزين 256 جيجابايت 672 دولار أمريكيا (أي ما يعادل 10552 جنيها مصريا). 

Huawei nova 8 Pro 5G
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