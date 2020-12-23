بكاميرا منبثقة.. هواوي تطلق شاشة Smart Selection Car الذكية للسيارات

كشفت شركة هواوي Huawei ، من خلال مؤتمر إطلاق المنتجات الجديدة، عن شاشتها الذكية والمخصصة للسيارات المسماة Huawei Smart Selection Car، تبلغ تكلفتها حوالي 259 دولار (أي ما يعادل 4,068 جنيها مصريا).





وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت عملاقة التقنية الصينية " هواوي " عن شاشتين جديدتين في حدث الإعلان وهم Smart Screen S و Smart Screen S Pro.









وتأتي شاشة Smart Selection Car الذكية، التي تعمل باللمس بقياس 8.9 بوصة، مع سطوع يصل إلى 700 شمعة في المتر المربع الواحد وبدقة 1920×720 بكسل، وتدعم الشاشة تشغيل تطبيقات الهاتف المحمول.





وتدعم شاشة Smart Selection Car، أكثر من 30 تطبيقا مثبت مسبقا، من بينها خرائط Baidu وخرائط Gaode وتطبيقات التنقل الأخرى، بالإضافة إلى NetEase Cloud و Kugou و Himalaya وتطبيقات الموسيقى الأخرى.









وقد تم تزويد شاشة Smart Selection Car، من هواوي بكاميرا أمامية منبثقة، وأخرى خلفية تفاعلية، وهي عبارة عن كاميرا خلفية بزاوية واسعة 135 درجة لتغطية مسارات القيادة الثلاثية، كما أن لديها قاعدة قابلة للتعديل بزاوية 360 درجة وتدعم التحكم الصوتي للواجهة الكاملة والتحكم في إيماءات الهواء.









ويمكن توصيل الشاشة بنظام الصوت الأصلى للسيارة، وبالإضافة إلى دعم المكالمات العادية يمكنها أيضًا إجراء مكالمات الفيديو للهاتف الذكي، كما يمكن إقرانها بهاتف ذكي عبر الاتصال بالشبكة اللاسلكية واي فاي أو البلوتوث، كما أنها تدعم ربط المنزل الذكي وألعاب قمرة القيادة وما إلى ذلك.









وتعتبر شاشة Huawei Smart Selection Car الذكية بمثابة الشاشة الأولى داخل السيارة المزودة بالتكنولوجيا الموزعة في الصين، كما أنها المنتج الأول الذي يتم تركيبه داخل السيارة بدعم من Huawei HiCar، والتي تتعاون حاليا مع أكثر من 20 مصنعا لصناعة السيارات.





وتتوافق خدمات Huawei HiCar، مع أكثر من 150 طرازًا من السيارات الحديثة، بالإضافة إلى دعم أكثر من 30 تطبيقًا رئيسيًا، وتخطط هواوي لتثبيت الحل مسبقًا في أكثر من 5 ملايين سيارة بحلول عام 2021، حيث تزعم الشركة الصينية أن حل HiCar يفوق أنظمة آبل Apple وأندرويد Android، من حيث عدد التطبيقات والخبرة.



