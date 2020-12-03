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تكنولوجيا

هواوي تطلق واجهتها الأحدث EMUI 11 لـ 10 مليون مستخدم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
هاتف ميت 40 برو
هاتف ميت 40 برو
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة هواوي Huawei، رسميا واجهة المستخدم التابعة لها EMUI 11، إلى 10 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم للأشخاص الذين يستخدمون هواتفها الذكية، وتأتي هذه الخطوة بعد 82 يوما فقط منذ إعلان الشركة الصينية عن واجهتها الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، استغرقت هواوي فترة زمنية أقل بشهر ونصف عن الوقت المستغرق من طرح تحديث واجهة المستخدم السابقة للعام الماضي EMUI 10، وكانت عملاق تصنيع هواتف أندرويد قد أعلنت عن واجهتها الجديدة في شهر سبتمبر الماضي خلال مؤتمر المطورين التابع لها.


وتجلب واجهة المستخدم الجديدة من هواوي EMUI 11، الكثير من التغييرات المرئية في التصميم وتحسين كبير في الأداء بشكل عام، وتعد واحدة من أكبر التغييرات التي تضيفها واجهة المستخدم لـ 10 مليون مستخدم لهواتف هواوي هي وظيفة النوافذ المتعددة الجديدة.

وتضم واجهة هواوي EMUI 11، التغييرات التالية:

1. تصميم جديد لمعرض الصور.

2. تصميم أفضل لتعدد المهام.

3. اشكال جديدة لشاشة توفير الطاقة Always on Display.

4. مميزات أكثر للتعاون بين الهاتف الذكي واللاب توب.

ولا تحتوي واجهة هواوي الجديدة EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 على خدمات جوجل Google للجوال، وتشير التوقعات إلى هذا سيكون آخر إصدار من EMUI، تصدره الشركة الصينية إلى أجهزتها قبل إطلاق نظام التشغيل التابع لها HarmonyOS، كبديل لأندرويد.

وتعتزم شركة هواوي إطلاق خدمات HMS،  إصدار تجريبي من نظام تشغيل HarmonyOS هذا الشهر، وسيصل الإصدار المستقر في شهر أبريل 2021.
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