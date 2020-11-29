هواوى تجهز مفاجأة فى 2020.. هاتف بكاميرا تحاكي عين البشر





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيتم إعتماد تقنية العدسة السائلة فى كاميرا التقريب أولًا telephoto لتركيز الضوء بشكل أكبر، على أن يتم إعتمادها فى الكاميرات الأساسية، وهو الأمر الذى الذى سيشكل طفرة غير مسبوقة فى مسار الضور داخل العدسة، وبالتالى كفاءة الكاميرات بشكل عام.





و سيتم إنتاج النموذج الأول من العدسة السائلة عن طريق دمج مستشعر Sony IMX782 من الصانع الياباني العريق، وبالرغم من التكتم عن المشروع إلا أنه سيظهر للنور قريبًا فى العام المقبل.





جدير بالذكر أن شركة هواوي أعلنت مؤخرا عن سلسلة ميت 40 الجديدة، والتي تضم أربعة إصدارات جديدة هي ميت 40 وميت 40 برو وميت 40 برو بلس وإصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يدعى Mate 40 RS.





ويجلب هاتف Mate 40 Pro، أنظمة كاميرا شاملة لجميع السيناريوهات التي تحقق نتائج رائعة، حيث زودت هواوي الهاتف الرائد بنظام كاميرا Ultra Vision Cine، يتكون هذا الإعداد من كاميرا بعدسة سينمائية عريضة جدا بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا رئيسية بعدسة عريضة جدا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا Periscope Telephoto ومستشعر ليزر في الخلف.



كما يأتي هاتف Mate 40 Pro مزودا بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح Ultra Vision Selfie مع كاميرا استشعار العمق ثلاثية الأبعاد، حيث تستخدم عدسة بزاوية عريضة جدا وقدرة تحليل عالية لتقديم صور سيلفي بدقة عالية، وإلى جانب إعدادات الكامير القوية، يجلب هاتف Mate40 Pro، أداء قويا بفضل معالج هواوي الجديد الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G





و يتوفر هاتف Huawei Mate 40 Pro، للبيع في السعودية بسعر 4,099 ريال (أي ما يعادل 17135 جنيها مصريا)، في ثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض والذهبي.