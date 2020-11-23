تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei nova 7 5G.. صور

هواوي نوفا huawei nova 7 5g، من أهم الهواتف الذكية الرائدة والتي تأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، حيث طرحت الشركة الصينية الهاتف المميز في جميع الأسواق العالمية ومن بينها مصر، ويقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج kirin 985 الجديد.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم سلسلة هواوي نوفا 7 التي اعلنت عنها عملاقة التصنيع الصينية خلال العام الجاري، مواصفات قوية مع الاهتمام بالوزن والتصميم، ومن بينها huawei nova 7 5، والذي تميزه الشركة عن باقي الإصدارات بشبكات الجيل الخامس بالرغم من أنه يفتقر إلى خدمات جوجل.









ويأتي هاتف Huawei nova 7 5G، بالعديد من المزايا الرائدة التي تشمل كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والتي أيضا تدعم وضع العرض المزدوج للفيديو Dual View، والكاميرات الأخرى تأتي بدقة 8 و8 و2 ميجابيكسل على التوالي، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.





ويعمل هاتف nova 7 5G، بإمكانيات كبيرة وبسلاسة وأداء عالي بفضل معالج من نوع Kirin 985 5G، بتكنولوجيا 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.





ويتم تشغيل هاتف Huawei nova 7 5G، بواسطة واجهة المستخدم EMUI 10.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 Android 10، ولكن بدون خدمات جوجل، وبدل من ذلك يعتمد الهاتف على منصة خدمات وتطبيقات هواوي HMS، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery، إلى جاب محرك بحث Petal.









ويحتوي هاتف Huawei nova 7 5G، على بطارية كبير بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، مع شاشة تعمل باللمس من نوع OLED، وبقياس 6.53 بوصة، بدقه 2400×1080 بكسل، مع هيكل مصنوع من الزجاج مع إطار من المعدن.





ويتوفر هاتف Huawei nova 7 5G، في ثلاثة ألوان هي الفضي والأسود والبنفسجي، ويمكن الحصول عليه مقابل سعر 7000 جنيها مصريا.





الجدير بالذكر أن شركة هواوي Huawei، أطلقت سلسلة هواوي نوفا 7، وتشمل ثلاثة هواتف هم نوفا 7 nova 7، ونوفا 7 برو nova 7 Pro، ونوفا 7 إس إي nova 7 SE.



