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تكنولوجيا

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
شاهد| أول ظهور لـ
شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا
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كريم جمال
نشر موقع جي إس إم آرينا التقني العالمي مجموعة من الصور الحية لتحفة هواوى المنتظرة Huawei nova 8 من داخل أحد المتاجر الرسمية، حيث من المتظر إطلاق الهاتف بشكل رسمي فى 23 ديسمبر الجاري.

تأتى هذه الصور بعد عدة تسريبات لتصميم و شكل الهاتف، والذى سيأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة بحواف جانبية، مع معدل تحديث 90 هيرتو فى الثانية، و نوتش على هيثة ثقب فى أعلى منتصف الشاشة، حيث يبلغ وزنه 169 جرام.

و يمتلك Huawei nova 8 معالجًا قويًا من نوع Kirin 985، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة تشغيل EMUI 11 الخاصة بهواوى.

جاء الهاتف بكاميرا أساسية بتصميم جرىء للغاية، وهي رباعية بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، و الأمامبة بدقة 33 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.

كما تم تزويد الهاتف ببطارية جبارة سعة 3700 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، والذى سيصدر فى أربعة ألوان هي الأسود و الأخضر و الأرجواني و السيلفر المتغير، مقابل 459 دولارًا ما يعادل 7200 جنيه.

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات
شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات
شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات
شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات
شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات
شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات
شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات
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شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات

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