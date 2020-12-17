شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات





تأتى هذه الصور بعد عدة تسريبات لتصميم و شكل الهاتف ، والذى سيأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة بحواف جانبية، مع معدل تحديث 90 هيرتو فى الثانية، و نوتش على هيثة ثقب فى أعلى منتصف الشاشة، حيث يبلغ وزنه 169 جرام.





Huawei nova 8 معالجًا قويًا من نوع Kirin 985، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة تشغيل EMUI 11 الخاصة بهواوى. و يمتلك





جاء الهاتف بكاميرا أساسية بتصميم جرىء للغاية، وهي رباعية بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، و الأمامبة بدقة 33 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي.





كما تم تزويد الهاتف ببطارية جبارة سعة 3700 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، والذى سيصدر فى أربعة ألوان هي الأسود و الأخضر و الأرجواني و السيلفر المتغير، مقابل 459 دولارًا ما يعادل 7200 جنيه.



