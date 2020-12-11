هواوي تكشف النقاب عن ثلاثة هواتف جديدة في 23 ديسمبر.. تعرف عليها

أعلنت شركة هواوي Huawei ، عن أحدث هواتف سلسلة نوفا في وقت سابق من الشهر الماضي، تحت اسم nova 8 SE، والآن تستعد الشركة الصينية لإطلاق هاتفين آخرين ضمن تشكيلة الهواتف المتوسطة الفئة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تخطط شركة هواوي لإقامة حدث للإعلان عن أحدث أجهزتها في يوم 23 ديسمبر الجاري، واللذان سيأتيان باسم nova 8 و nova 8 Pro، وسينضم إلى ثنائي نوفا 8 هاتف Enjoy 20 SE.









ووفقا لما ذكره حساب التسريبات الشهير Digital Chat Station، في تغريدة على موقع تويتر فأن ثنائي سلسلة nova 8 القادمان وهاتف Enjoy 20 SE، سيعمل جميع الهواتف الثلاثة المذكورة بمعالج Kirin.





وإلى جانب ذلك، ستطلق شركة هواوي أحدث أجهزتها القابلة للارتداء Watch Fit، في الأسواق الصينية يوم 23 ديسمبر، والتي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس مع شاشة من نوع AMOLED وبقياس 1.64 بوصة، ومستشعر SpO2، ونظام تحديد المواقع العالمي المدمج، وبطارية يمكنها توفير ما يصل إلى 10 أيام من العمل.





ولم تكشف هواوي أي معلومات حول الهواتف الذكية الجديدة من سلسلة nova 8، ولكن وفقا للصورة المسربة التي ظهرت الشهر الماضي، سيأتي الإصدار العادي من هواتف نوفا 8 مزودا بأربع أو خمس كاميرات خلفية.





الجدير بالذكر أن شركة هواوي أطلقت هاتف Nova 8 SE في أوائل الشهر المنصرم، وهو يأتى بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع OLED، وبجودة +FHD ومعدل تحديث للشاشة 60 هرتز، ويحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية بدقة 64 و8 و2 و2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Nova 8 SE بمعالجين مختلفين، لكل نسخة حيث ستأتى النسخة الأولى بمعالج من نوع Dimensity 720، أما النسخة الثانية فستأتى بمعالج Dimensity 800U ، وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، إلى جانب بطارية بسعة 3800 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 391 دولار أمريكى أى ما يعادل 6136 جنيها مصريا.