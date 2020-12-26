صدمة لمستخدمي هواوي.. نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 إصدار قديم من أندرويد

أعلنت شركة هواوي Huawei ، مؤخرا إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظامها التشغيلي HarmonyOS 2.0، والذي تطوره الشركة الصينية كبديل لنظام "جوجل" الشهير خصيصا لإصدارتها الجديدة من الهواتف الذكية، وقد قام أحد المطورين بالبحث حول كيفية عمل نظام التشغيل الثالث في العالم.





HarmonyOS ، الذي تم إصداره لأجهزة محددة في وقت سابق من الشهر الماضي لايزال يرتكز على برمجيات أندوريد إلى حد كبير. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضح أحد المطورين أن نظام تشغيل هواوي الجديد المعروف باسم، الذي تم إصداره لأجهزة محددة في وقت سابق من الشهر الماضي لايزال يرتكز على برمجيات أندوريد إلى حد كبير.





أقرأ أيضاً|





وبعد معاينة الإصدار التجريبي الأول من نظام هواوي HarmonyOS 2.0، والتي أظهرت تصميم تطبيق بسيط يسمي Hello world، شبيهه بأقدم إصدارات أندرويد المعروفة باسم Android 4.4 KitKat، مما أدي إلى ظهور رسائلة مشابهة بالأجهزة الإفتراضية من جهاز يعمل بإصدار حديث من أندوريد إلى جهاز إفتراضي يعمل بنظام HarmonyOS 2.0، كما تظهر لقطات الشاشة.





وتمكن المطور أيضًا من فتح قسم النظام، والذي أكد نظريته بأن نظام تشغيل هواوي HarmonyOS، يعتمد على إطار عمل أندرويد على الأقل حتى الآن، حيث مازالت الشركة الصينية تعمل على تطوير نظام التشغيل فقد يعتمد الإصدار التجريبي 2.0 الحالي على اندرويد، ولكن قد يتمكن الإصدار النهائي والمستقر من تحقيق إطار العمل الخاص به.





وكانت هواوي قد أصدرت الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل الداخلي الخاص بها Harmony OS، في منتصف الشهر الجاري إلى مجموعة محددة من هواتف الذكية وهم:





Huawei P40.

Huawei P40 Pro.

Huawei Mate 30.

Huawei Mate 30 5G.

Huawei Mate 30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro 5G.

Huawei MatePad Pro.