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تكنولوجيا

تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M02

السبت 13/فبراير/2021 - 08:59 م
هاتف Galaxy M02
هاتف Galaxy M02
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الاقتصادي الأحدث Galaxy A02، ويعد إصدارًا أقل تكلفة من هاتف Galaxy A02s الذي تم طرحه في نهاية عام 2020.

وبحسب ما ذكره موقع gsmarena التقني، يأتي هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy M02، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض + HD ، مع نوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل. 

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ويقدم هاتف Galaxy M02، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش LED، ويتوفر الهاتف بأربع خيارات لونية هي: الأسود والرمادي والأزرق والأحمر. 

ويتم تشغيل هاتف Galaxy M02، بواسطة معالج من نوع MT6739W SoC من إنتاج شركة ميدياتك، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 2 و 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى هاتف Galaxy M02، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها عن طريق منفذ microUSB، وكما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 .
 
ويبلغ سعر هاتف Galaxy M02، حوالى 93 دولارًا أمريكيًا (أى ما يعادل 1463 جنيهًا مصرياً) لنسخة 2 + 32 جيجابايت، وبسعر 96 دولارًا أمريكي (أى ما يعادل 1510 جنيهات مصرية) لإصدار 3 + 32 جيجابايت.  

Samsung Galaxy M02
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