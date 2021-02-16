بإمكانات خارقة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف MI 11 PRO قبل إطلاقه بأيام

وسيعمل هاتف Mi 11 Pro بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.



ومن المتوقع أن يأتى هاتف MI 11 PRO سيأتى بسعر مرتفع يفوق ألف دولار أمريكي، وذلك بفارق سعر كبير عن سابقه Mi 11 الذى بدأ من 610 دولارات أمريكية، حيث سيبلغ 1100 دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 300. 17 ألف جنيه مصرى.









ويتميز الهاتف بميزة الشحن السلكى بقوة 120 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكى بقوة 55 واط، وشحن لاسلكي عكسي 25 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة.





