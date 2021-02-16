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تكنولوجيا

بإمكانات خارقة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف MI 11 PRO قبل إطلاقه بأيام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:03 ص
تعرف على سعر ومواصفات
تعرف على سعر ومواصفات هاتف MI 11 PRO
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ندى على
تعتزم شركة شاومى الصينية، إطلاق هاتف Xiaomi Mi 11 Pro فى الأسواق خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن يأتى الهاتف بعدد من المواصفات الخارقة فى الكاميرا والشاشة والبطارية وغيرها، كما سيتفوق الهاتف بشكل واضح على  Mi 11 Lite وMi 11 Ultra، والتى تأتى معه فى نفس السلسلة.


وبحسب موقع Gizmochina، فإن هاتف MI 11 PRO  سيأتى بشاشة حوالى 6.7 بوصة، من نوع AMOLED بجودة+QHD وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش صغير.




ستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل. 


وسيعمل هاتف Mi 11 Pro  بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.


ومن المتوقع أن يأتى هاتف MI 11 PRO سيأتى بسعر مرتفع يفوق ألف دولار أمريكي، وذلك بفارق سعر كبير عن سابقه Mi 11 الذى بدأ من 610 دولارات أمريكية، حيث سيبلغ 1100 دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 300. 17 ألف جنيه مصرى.


ويتميز الهاتف بميزة الشحن السلكى بقوة 120 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكى بقوة 55 واط، وشحن لاسلكي عكسي 25 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة.


وسيكون هاتف MI 11 PRO أول هاتف ذكى فى 2021 يحصل على اجمالى شحن سريع بقوة 200 واط، حيث يجمع الهاتف ما بين الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي القابل للعكس.
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