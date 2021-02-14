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تكنولوجيا

بشاشة ونص.. هاتف Mi 11 Ultra يأتى بتصميم غريب.. فيديو وصور

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:00 م
هاتف Mi 11 Ultra
هاتف Mi 11 Ultra يأتى بتصميم غريب
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ندى على
كشفت تسريبات أن هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra من شركة شاومى الصينية يحتوى على شاشة أخرى ثانوية فى ظهر الهاتف بجوار الكاميرات، حيث يعتبر التصميم الخلفى للهاتف هو الأول من نوعه فى أى هاتف ذكر حتى الآن.  

وبحسب موقع CNET فإن فيديو وعدد من الصور التى تم تسريبها لهاتف Mi 11 Ultra تكشف احتوائه على شاشة ثانوية صغيرة تعكس ما هو موجود على الشاشة الرئيسية.



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كما يمكن استخدام شاشة Mi 11 Ultra  الثاوية فى التقاط صور سيلفي مع الكاميرات،  وتم تشغيل الشاشة لفترة وجيزة في الفيديو ولكنها لم تكشف عن أكثر من مجرد عكس ما كان يحدث في مقدمة الهاتف الأمر الذى يعنى أنها من الممكن أن تظهر ما يحدث فى الشاشة الأمامية. التى تأتى بقياس 1 بوصة . 

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وسيأتى هاتف Mi 11 Ultra بشاشة قياس 6.8 بوصة مع حواف منحنية دقة+ WQHD  ، معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع دعم IP68 لمقاومة الماء والغبار ، وطبقة حماية للشاشة من نوعCorning Gorilla Glass Victus ، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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ويضم هاتف Mi 11 Ultra بدقة 50 ميجا بيكسل والتى تستطيع التكبير حتى  120X ، و كاميرا بزاوية عريضة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية أيضا بدقة 48 ميجا بيكسل مع زووم 10x بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل.  

وسيعمل هاتف Mi 11 Ultra بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 ،مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن  اللاسلكى  بقوة 67 واط بالإضافة إلى الشحن السلكى بقوة 67 واط، وشحن لا سلكي السريع أيضا بنفس المعدل، والشحن العكسى 10 واط. 
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