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رياضة

مولودية وهران يواصل زحفه ويصعد للمركز الثالث في الدوري الجزائري

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
قفز مولودية وهران للمركز الثالث بالدوري الجزائري لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه شباب قسنطينة 3 / 1، اليوم الجمعة، في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.

ورفع مولودية وهران رصيده إلى 24 نقطة ليتخلف بثلاث نقاط عن وفاق سطيف وأولمبي المدية المتصدرين، فيما توقف رصيد شباب قسنطينة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل زوبير مطراني، وبوعلام مصمودي ومحمد بشير بلومي، أهداف مولودية وهران في الدقائق الرابعة و32 و77 على التوالي، بينما أحرز عبد الحكيم أمقران، الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى، فرض اتحاد بلعباس التعادل على مضيفه نصر حسين داي 1/1، ليصبح في رصيد الأول 14 نقطة مقابل 11 نقطة للثاني. تقدم رشيد ناجي لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وعدل البديل علي هارون، للزوار بنفس الطريق في الدقيقة 68.

وعاد اتحاد بسكرة لسكة الانتصارات بعد سلسلة طويلة من التعثرات وتغلب على ضيفه اتحاد الجزائر بهدف وحيد سجله حمزة سالم في الدقيقة 52.

ورفع اتحاد بسكرة رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند 18 نقطة.
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