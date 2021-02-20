بإمكانيات خارقة وتقنية 5G.. تعرف على الهاتف الأكثر تفضيلا في الولايات المتحدة

حصل هاتف iPhone 12 Pro Max على الهاتف الأكثر شهرة وتفضيلا بين المستخدمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حاز على الإعجاب فى استفتاء لأفضل الهواتف فى 49 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية.





وبحسب مجلة PCMag الأمريكية فإن هاتف iPhone 12 Pro Max الأغلى ثمنا والأفضل إمكانيات من بين كل مجموعة هواتف آيفون 12 التى صدرت نهاية العام الماضى، أصبحت الهواتف الأكثر شهرة ورغبة فى الشراء بحسب استطلاع أجرته شركة M Science .









وذلك على العكس من هاتف iPhone 12 mini الذى حصل على تصنيف أسوأ هاتف فى سلسلة هواتف آيفون الحديثة، وذلك بعدما قيمه عدد من محللى الهواتف الذكية، لاحتوائه على عدد من العيوب منها الشاشة الصغيرة والسعر المرتفع، مما أدى إلى اتخاذ شركة آبل بتخفيض انتاجه.





وتعد شاشة هاتفي iPhone 12 Pro و Pro Max من بين أفضل شاشات أجهزة آيفون، حيث حطمت 11 رقمًا قياسيًا في اختبارات الأداء وفازت بجائزة DisplayMate لأفضل شاشة عرض على هاتف ذكي، ويرجع ذلك إلى نسبة التباين عالية الدقة المدمجة بالشاشة والتي تحقق أفضل طريقة لعرض مقاطع الفيديو والصور والألعاب.





وتم تصميم هاتف iPhone 12 Pro Max للمستخدمين الذي يريدون الحصول على أفضل هاتف ذكي على الإطلاق من حيث إمكانيات الكاميرا، يعد هاتف iPhone 12 Pro رائعا بشكل خاص في التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة وبفضل فتحة f / 1.6 الأوسع، وهو أحد أفضل الهواتف الذكية التي يمكن استخدامها للتصوير الليلي، حيث يساعد مستشعر LiDAR الجديد أيضًا في التقاط صور أسرع وأكثر دقة في الإضاءة المنخفضة، كما يساعدك أيضًا على التقاط صور بورتريه في الظلام بدقة أكبر وتشغيل كاميرا أسرع في البيئات المظلمة.





وصممت آبل معالج A14 Bionic، والذي يعد أول مجموعة شرائح تم تصنيعها بواسطة تكنولوجيا 5 نانوميتر وهي أيضًا تعد أقوى مجموعة شرائح في العالم، ولكنها لا تعتبر أكثر قوة فحسب بل والأسرع أيضًا والأكثر كفاءة في فئتها، و يعد هاتف iPhone 12 Pro، أحد أسرع الهواتف لتشغيل الألعاب القوية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت معدل 60 إطارًا في الثانية.























