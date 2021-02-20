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مرأة

متخففش هدومك قبل أبريل.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة في الطقس البارد

السبت 20/فبراير/2021 - 06:16 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
طمأن الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين عن حالة الجو خلال الفترة المقبلة.

وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، « أن من خلال متابعته لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية للفترة القادمة فإنه متوقع أن تنتهي الموجة الباردة الحالية بعد حوالي عشرة ايام تقريبا».

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن يبدأ من الأسبوع الأول من شهر مارس ارتفاع تدريجي لـ درجات الحرارة ودفء الجو.

وحرص الناظر على تقديم نصائح طبية حفاظا على الصحة للكبار والصغار، مشيرا انه مهما ارتفعت درجات الحرارة خلال الشهر القادم فلا تخفيف للملابس نهائيا قبل شهر ابريل، مع الحرص التام على الاستمرار دائما على الاجراءات الاحترازية وعلى راسها ارتداء الكمامة.
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