طوارئ ومراقبة مستمرة.. المرور تواجه الطقس السيئ على الطرق

رفعت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ مع تحذيرات الأرصاد المستمرة بتقلبات الحالة الجوية.





وضعت الادارة خطة مرورية على الطرق السريعة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.





وأعلنت الإدارة عن توجيهات اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.





وتضمنت الخطة كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.





وتجري الإدارة العامة للمرور تنسيق بصورة مستمرة مع الأحياء ، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.





وأكدت الإدارة أنه في حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.