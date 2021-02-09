مع ارتفاع درجات الحرارة .. هاني الناظر: تخفيف الملابس خطر كبير والانخفاض قادم

و أوضح، أنه يجب استخدام كريم الترطيب فى المساء بشكل يومى، وعدم التعرض للشمس في حالة استخدام فيتامين سي أو كريمات فيتامين سي.

ونصح باستخدام صابون الجليسيرين فهو أامن شئ لغسيل البشرة ، مؤكدًا أن صابون الجليسرين آمن جدًا لكافة أنواع البشرة خاصة أصحاب البشرة الحساسة، مضيفًا أنه يجب عدم استخدام أى شئ على البشرة إلا بعد استشارة الطبيب.



