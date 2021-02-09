مع ارتفاع درجات الحرارة .. هاني الناظر: تخفيف الملابس خطر كبير والانخفاض قادم

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، من تخفيف الملابس، أو ارتداء الملابس الصيفية بسبب ارتفاع درجات الحرارة المستمرة خلال الخمسة ايام القادمة.
وقال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مؤشرات الأقمار الصناعية تشير إلى انه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة العظمي ويصبح الجو بارد اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل وهنا تحدث المشاكل ونزلات البرد والجيوب الأنفية ومشاكل الجهاز التنفسي
و أوضح، أنه يجب استخدام كريم الترطيب فى المساء بشكل يومى، وعدم التعرض للشمس في حالة استخدام فيتامين سي أو كريمات فيتامين سي.
ونصح باستخدام صابون الجليسيرين فهو أامن شئ لغسيل البشرة ، مؤكدًا أن صابون الجليسرين آمن جدًا لكافة أنواع البشرة خاصة أصحاب البشرة الحساسة، مضيفًا أنه يجب عدم استخدام أى شئ على البشرة إلا بعد استشارة الطبيب.