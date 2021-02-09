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مرأة

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:02 م
دراسة تكشف عن حالة
دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي الي الزهايمر
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حياة عبد العزيز
ذكرت دراسة جديدة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الليل مقارنة بالنهار هم أكثر عرضة 1.6 مرة للإصابة بـ الخرف.

تتبع الباحثون عينة من الرجال السويديين في السبعينيات من العمر مع ارتفاع ضغط الدم في الليل مقارنة بالنهار - وهي حالة تسمى "الغمس العكسي".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تمت مقارنتهم مع رجال من نفس العمر يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النهار مقارنة بالليل، وهو ما يعتبر طبيعيًا.  

بعد تتبع كلا المجموعتين من الرجال لأعراض الخرف، وجدوا أن الغمس العكسي يزيد بشكل رئيسي من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وكذلك الخرف ككل. 

في حين أن سبب ذلك لا يزال غير واضح، يقترح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم في الليل قد يثبط قدرة الدماغ على التخلص من النفايات.


يُعد ارتفاع ضغط الدم، وخاصة في منتصف العمر، عامل خطر قوي للإصابة بالخرف.

يعاني حوالي 50 مليون شخص حول العالم من مرض الزهايمر - والذي يمثل ما بين 50 في المائة و 70 في المائة من حالات الخرف.
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