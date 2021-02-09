دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

ذكرت دراسة جديدة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الليل مقارنة بالنهار هم أكثر عرضة 1.6 مرة للإصابة بـ الخرف





تتبع الباحثون عينة من الرجال السويديين في السبعينيات من العمر مع ارتفاع ضغط الدم في الليل مقارنة بالنهار - وهي حالة تسمى "الغمس العكسي".





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تمت مقارنتهم مع رجال من نفس العمر يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النهار مقارنة بالليل، وهو ما يعتبر طبيعيًا.





بعد تتبع كلا المجموعتين من الرجال لأعراض الخرف، وجدوا أن الغمس العكسي يزيد بشكل رئيسي من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وكذلك الخرف ككل.





في حين أن سبب ذلك لا يزال غير واضح، يقترح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم في الليل قد يثبط قدرة الدماغ على التخلص من النفايات.





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