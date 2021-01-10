أدوية الخرف.. فوائدها وآثارها الجانبية

يواجه مرضى الخرف وذويهم صعوبات كثيرة اهمها عدم وجود أدوية يمكنها علاج المرض أو إبطاء تدهور الحالة ولكن يلجأ الأطباء عادة لاستخدام بعض العلاجات التى تساعد في تقليل الأعراض.





ذكر موقع " webmd " أن أكثر الأدوية التي يتم وصفها لعلاج الخرف هي مثبطات الكولينستيراز والميمانتين " ناميندا" ، التى يستخدمها الأطباء بشكل أساسي لعلاج أعراض مرض الزهايمر ، وهو أكثر أنواع " أن أكثر الأدوية التي يتم وصفها لعلاج الخرف هي مثبطات الكولينستيراز والميمانتين " ناميندا" ، التى يستخدمها الأطباء بشكل أساسي لعلاج أعراض مرض الزهايمر ، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا، ويصفهم الاطباء أيضا لأنواع أخرى من الخرف.





ما هي مثبطات الكولينستراز؟

إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض الزهايمر أو الخرف الذي لم يصل لمرحلة شديدة الخطورة بعد ، فقد يصفه الطبيب بمثبطات الكولينستريز، إذا كان لديهم نوع آخر من الخرف ، فقد يفكر فيه الطبيب أيضًا.





ماذا تفعل: يعتقد العلماء أن هذه تساعد في منع "مادة كيميائية" في أدمغتنا تسمى أستيل كولين من الانهيار، الأسيتيل كولين مهم في التعلم والذاكرة والمزاج، ويبدو أيضًا أن مثبطات الكولينستريز تؤخر تفاقم أعراض الزهايمر.





تشمل هذه الأدوية :





Donepezil" Aricept"

جالانتامين ( Razadyne ، Razadyne ER ، Reminyl )

Rivastigmine ( إكسيلون )

ما يمكن توقعه: يحصل معظم المصابين بمرض الزهايمر الذين يتناولون أحد هذه الأدوية على بعض الفوائد منه ، بما في ذلك تقليل القلق وتحفيز التحفيز وتحسين التركيز والذاكرة. والبعض قادر على الاستمرار في أنشطته العادية.





لكن يبدو أن التحسينات لا تدوم طويلًا - حوالي 6 إلى 12 شهرًا. فهي تؤخر بشكل رئيسي تفاقم المرض لفترة من الزمن.





تعمل جميع الأدوية الثلاثة بالمثل ، ولكن قد يعمل أحدها بشكل أفضل مع من تحب أكثر مما يعمل مع شخص آخر.





الآثار الجانبية: لا يعاني معظم الأشخاص من آثار جانبية عند تناول مثبطات الكولينستيراز ، لكن البعض الآخر يعاني من:





غثيان

التقيؤ

فقدان الشهية

حركات الأمعاء المتكررة

كدمات

تشنجات العضلات

الصداع

إعياء

الأرق





ما هو ميمانتين؟

عقار اخر لعلاج الخرف والزهايمر فإذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بداء ألزهايمر متوسط ​​إلى شديد ، فعادة يصف الطبيب دواء ميمانتين (ناميندا) للسيطرة على الأعراض التى يعاني منها المريض.





ماذا يفعل: يمكن أن يساعد Memantine في تحسين الذاكرة والانتباه والتفكير واللغة، قد يصفه طبيب بجانب donepezil" Aricept"، يساعد ميمانتين على موازنة الجلوتامات ، وهي "مادة كيميائية " أخرى تشارك في ذاكرتنا وتعلمنا.





ما يمكن توقعه: تشير الدراسات إلى أن الميمانتين يمكنه كبح الأوهام (تصديق أشياء غير صحيحة) ، والهلوسة (رؤية أشياء غير موجودة) ، والإثارة ، والعدوانية ، والتهيج يمكن أن يساعد أيضًا من تحب في التخلص من الشعور بالارتباك ويجعل أنشطتهم اليومية أسهل، و يأتي ميمانتين في شكل أقراص فورية الإصدار ، وأقراص ممتدة المفعول ، وقطرات فموية.





الآثار الجانبية: الآثار الجانبية ليست سيئة أو شائعة مثل الآثار الجانبية لمثبطات الكولينستيراز ، وهي:





إمساك

دوخة

صداع الراس

الالتباس

إعياء

ارتفاع ضغط الدم