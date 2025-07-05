أولي هونيس يحسم الجدل: نيكو ويليامز خارج حسابات بايرن ميونخ

أغلق أولي هونيس، عضو المجلس الاستشاري في نادي بايرن ميونخ، الباب أمام احتمالية التعاقد مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، قال هونيس ردًا على ما تردد حول اهتمام النادي البافاري بضم ويليامز: "لا، انتهى الأمر"، مؤكدًا أن الصفقة لم تعد ضمن أولويات إدارة بايرن.

وأوضح هونيس أن أتلتيك بيلباو يسعى فقط لتحقيق مكاسب مالية، قائلًا: "سعره سيتجاوز 60 مليون يورو في العام المقبل، أرى أنهم يحاولون فقط جني المزيد من الأموال".

وفي سياق آخر، تحدث هونيس عن إمكانية التعاقد مع نيك فولتمايد، مهاجم شتوتجارت، مؤكدًا أن النادي يملك متسعًا من الوقت قبل إغلاق نافذة الانتقالات في نهاية أغسطس، قائلاً: "أعتبره لاعبًا ممتازًا وسينسجم معنا سريعًا، سأكون سعيدًا إذا تعاقدنا معه، وإن لم يحدث هذا الصيف، سنرى في العام المقبل".

يُذكر أن نادي أتلتيك بيلباو فاجأ الجميع مؤخرًا بالإعلان عن تجديد عقد نيكو ويليامز حتى عام 2035، رغم ارتباط اللاعب بقوة في الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة، عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي.