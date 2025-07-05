هدف ملغي للبافاري.. شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بكأس العالم للأندية

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء هدف بايرن عن طريق دايوت أوباميكانو في الدقيقة 45+2 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باتشو – نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتور فيريرا – فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي – برادلي باركولا – كفاراتسخيليا.

فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – يوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط: جوشوا كيميتش – بافولوفيتش – مايكل أوليس.

خط الهجوم: سيرج جنابري – كينجسلي كومان – هاري كين.