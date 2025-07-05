تشكيل قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليام باتشو – نونو مينديز.
خط الوسط: جواو نيفيز – فيتور فيريرا – فابيان رويز.
خط الهجوم: ديزيريه دوي – برادلي باركولا – كفاراتسخيليا.
فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: كونراد لايمر – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – يوسيب ستانيشيتش.
خط الوسط: جوشوا كيميتش – بافولوفيتش – مايكل أوليس.
خط الهجوم: سيرج جنابري – كينجسلي كومان – هاري كين.