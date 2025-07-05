وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان الملعب الخماسي بمركز شباب شبرا مصر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ الملعب الخماسي المطور بمركز شباب شبرا مصر، ضمن خطة الوزارة لتطوير الملاعب ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة رياضية آمنة وجاذبة للشباب.

وخلال الافتتاح، أكد الوزير أهمية تطوير الملاعب كجزء أساسي من البنية الرياضية التحتية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت اليوم منابر حقيقية لاكتشاف المواهب وتنمية قدرات النشء.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "افتتاح ملعب شبرا مصر يأتي استجابة لاحتياجات أبناء المنطقة، ونعمل على أن تكون مراكز الشباب نوافذ رياضية واجتماعية وثقافية تخدم كافة الفئات العمرية، بما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع".

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى تعاون المحافظة مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا دعمها المستمر للشباب من خلال تطوير الملاعب ومراكز الشباب، مثمنًا جهود الوزارة في رعاية الموهوبين وتحسين مستوى الخدمات