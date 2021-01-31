بعد ارتفاع درجات الحرارة.. هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس خلال الأيام القادمة

انه طبقا للخرائط العالمية للطقس من المتوقع ان نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم وقد حدث فعلا ولهذا فانني اعيد واذكر انه هناك ارتفاع اخر اكثر اعتبارا من غد الاثنين وقد تصل العظمي الى ٢٦ درجة مئوية وتستمر عدة ايام." قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق،





وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، انه من المنتظر ان تستمر هذه الموجة الدافئة الغير عادية في مثل هذا الوقت من العام حتي منتصف فبراير … طبعا نقول الحمد لله فالحرارة العالية ودفئ الجو عامل مهم في الحد من انتشار فيروس كورونا ويساعد علي مزيد من الانخفاض في اعداد الاصابات الجديدة مع استمرارنا في التمسك بالكمامة والتباعد."





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وتابع: اكرر تحذيري السابق من ضرورة عدم تخفيف الملابس نهائيا الايام القادمة خوفا من التعرض لنزلات برد نحن في غني عنها في هذه الظروف."



