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منوعات

بملابس ملفتة.. سارة خليفة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:11 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران
شاركت الإعلامية سارة خليفة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور عبر خاصية "ستوري".

وتألقت "سارة خليفة" بملابس كاجوال شتوية بألوان فاتحة، وارتدت سترة أوف شولدر باللون الرمادي، مع بنطلون كاروهات، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الصارخ، حيث التقطت تلك الإطلالة داخل غرفتها.

يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي يتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

كان أول عمل لها على قناة art وقدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها إلى قناة الشرقية وبرزت كإعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الأشخاص في أصعب المهمات وما هي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.


بملابس ملفتة.. سارة خليفة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة
بملابس ملفتة.. سارة خليفة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة
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