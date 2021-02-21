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تكنولوجيا

بعد إطلاقها على عدد من الهواتف.. كل ما تريد معرفته عن تقنية VoLTE لشبكات 4G

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:18 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن تقنية VoLTE لشبكات 4G
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ندى على
تعد تقنية VoLTE تقنية مطبقة فى عدد من الهواتف المحمولة التى تعمل بشبكات الجيل الرابع من الاتصالات 4G ، وحصل عليها عدد من المستخدمين فى أوقات سابقة فيما تصل لعدد لآخر على فترات من الوقت، وتتميز التقنية بجودة وسرعة إجراء مكالمات الفيديو. 

وبحسب موقع 4G.co.uk فإن الميزة الأكبر لـ VoLTE هي أن جودة الاتصال تتفوق على اتصالات 3G أو 2G ، حيث يمكن نقل المزيد من البيانات عبر 4G أكثر منهما ما يصل إلى ثلاثة أضعاف البيانات مثل 3G وحتى ستة أضعاف ما يصل إلى 2G ، مما يسهل ليس فقط ما يقوله الشخص على الطرف الآخر من الخط ، ولكن أيضًا نبرة صوته. 


ويمكن لـ VoLTE توصيل المكالمات حتى أسرع مرتين من الطرق الحالية ، وبما أن اتصالات 2G و 3G ستظل متاحة عندما لا تكون هناك إشارة 4G ، فهذا يعني ببساطة أن هناك تغطية أكبر للهاتف المحمول بشكل عام . 

وتتميز التقنية بعمر بطارية أفضل حيث يجد المستخدمون  أن عمر بطاريتهم قد زاد مع تقنية  VoLTE ، لأنه بدونها عند إجراء أو تلقي مكالمة ، يجب على هاتفك التبديل من 4G إلى 3G ، نظرًا لأن مكالمات 4G غير مدعومة، كما تساعد التقنية فى  بيانات أسرع على الويب في نفس الوقت أوعند  تنزيل أحد التطبيقات. 

وتوفر تقنية  VoLTE ميزة القدرة على التنقل بسلاسة بين مكالمات Wi-Fi ، دون انقطاع الاتصال ، لذلك إذا ابتعدت عن أحد أنواع الإشارات ، يمكنك الاستمرار في الآخر.

كما تعد مكالمات الفيديو باستخدام التقنية أفضل عند إجراء مكالمات فيديو عبر 4G ، مثل مكالمات Skype ، باستثناء استخدام  رقم هاتفك المحمول فقط وتكون قادرًا على استخدام المتصل العادي وواجهة الاتصال بدلًا من الاعتماد على حسابات منفصلة فى الشبكات الأخرى. 

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