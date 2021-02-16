الكشف عن سعر ومواصفات نسختى 4G و 5G من هاتف سامسونج Galaxy A52 .. صور

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لنسختى 4G و 5G من هاتف Galaxy A52 المتوقع أن تطرحه سامسونج خلال الأيام المقبلة، حيث يتوفر الخيار الأرخص Galaxy A52 4G بمواصفات جيدة ولكن أقل فى الكفاءة من النسخة الأغلى للجيل الخامس من الاتصالات Galaxy A52 5G .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy A52 نسخة 4G سيأتى بالإمكانات الآتية :









الشاشة و الكاميرات

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية ، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة ، مع 4 كاميرات خلفية، الاساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.





الأداء والبطارية

سيعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 720G ، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت وذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت رام. وسيحتوى على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع 4 الوان هى الأزرق واللافندر والأبيض والأسود .





السعر

سيصدر هاتف Galaxy A52 4G بسعر 349 يورو أى ما يعادل 6630 جنيه مصرى.





هاتف Galaxy A52 نسخة 5G سيأتى بالإمكانات الآتية :

الشاشة و الكاميرات

تختلف هذه النسخة عن الآتية فى أن الهاتف سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، مع 4 كاميرات خلفية، الاساسية ستكون بدقة 64 و 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.





الأداء والبطارية

ويختلف الهاتف فى المعالج الذى يأ تى من نوع Snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانومتر، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى وذاكرة تخزين العشوائى 128/6 و 256/ 8 جيجابايت .





السعر

وسيصدر هاتف Galaxy A52 5G بسعر 429 يورو أى ما يعادل 8150 جنيه مصرى.



