ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

الكشف عن سعر ومواصفات نسختى 4G و 5G من هاتف سامسونج Galaxy A52 .. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:10 م
سعر ومواصفات نسختى
سعر ومواصفات نسختى 4G و 5G من هاتف سامسونج Galaxy A52
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لنسختى 4G و 5G من هاتف Galaxy A52 المتوقع أن تطرحه سامسونج خلال الأيام المقبلة، حيث يتوفر الخيار الأرخص Galaxy A52 4G  بمواصفات جيدة ولكن أقل فى الكفاءة من النسخة الأغلى للجيل الخامس من الاتصالات  Galaxy A52 5G  . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy A52 نسخة 4G سيأتى بالإمكانات الآتية : 


الشاشة و الكاميرات 
يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة ، مع 4 كاميرات خلفية، الاساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.

الأداء والبطارية 
سيعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 720G ، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت وذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت رام. وسيحتوى على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع 4 الوان هى الأزرق واللافندر والأبيض والأسود . 

السعر 
سيصدر هاتف Galaxy A52 4G بسعر 349 يورو  أى ما يعادل 6630 جنيه مصرى. 

هاتف Galaxy A52 نسخة 5G سيأتى بالإمكانات الآتية :
 
الشاشة و الكاميرات 
تختلف هذه النسخة عن الآتية فى أن الهاتف سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية ، مع 4 كاميرات خلفية، الاساسية ستكون بدقة 64 و 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل. 

الأداء والبطارية 
ويختلف الهاتف فى المعالج الذى يأ تى من نوع Snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانومتر، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى  وذاكرة تخزين العشوائى 128/6 و 256/ 8 جيجابايت . 

السعر  
وسيصدر هاتف Galaxy A52 5G بسعر 429  يورو أى ما يعادل 8150 جنيه مصرى. 

Image result for Samsung Galaxy Image result for portableImage result for portableImage result for smartphone
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مميزات وعيوب هاتف OnePlus 9 Lite قبل إطلاقه

شاهد.. أول صور لهاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج .. مواصفات

سامسونج تستعد لإطلاق تحفتها هاتف Galaxy A52 .. مواصفات

أول صور لهاتف Find X3 Lite من أوبو.. مواصفات

شاهد أول صور 360 درجة لألوان هاتف Galaxy A52 5G من سامسونج

إعلان جديد من سامسونج يكشف عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62

ترشيحاتنا

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

ابني شاف الموت.. التفاصيل الكاملة لنهش كلبين شرسين لرأس طفل بعمر الـ6 سنوات بكرداسة

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

عقوبات متدرجة تصل للمؤبد.. احذر صرف المعاش بعد وفاة الأب أو الأم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا