بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات هاتف Galaxy A72 من سامسونج قبل إطلاقه بأيام

تعمل شركة سامسونج على إصدار عدد من الهواتف الذكية من فئة الهواتف المتوسطة مثل هاتف Galaxy A72 و Galaxy A52 وغيرها التى تجمع بين الإمكانات الكبيرة مثل البطاريات ذات السعة الكبيرة والكاميرات جيدة الدقة مع السعر المناسب، الأمر الذى يجعل هذه الهواتف تنافس فئة الهواتف الرائدة . الرائدة





وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Galaxy A72 سيأتى بعدد من الإمكانات الرائعة منها البطارية العملاقة التى تأتى بسعة 5000 ملل أمبير إلى جانب الكاميرات الخلفية التى تستطيع المنافسة بشكل كبير مع هواتف الفئة الرائدة، ويعتبر هاتف Galaxy A72 هو الأفضل من بين كل فئته، وعلى الرغم من عدم إطلاق الهاتف رسميًا حتى الآن إلى أنه وفقا للتسريبات فإن الهاتف يتمتع بهذه الإمكانات الجبارة:









شاشة هاتف Galaxy A72





وسيأتى هاتف Galaxy A72 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus ، بدقة x 2400 1080 بيكسل، وبجودة + FHD ، مع مستشعر للبصمة، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز فى الثانية.





كاميرات هاتف Galaxy A72





وسيقدم هاتفGalaxy A72 ، 4 كاميرات خلفية تأتى الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر IMX682 من شركة سونى، إلى جانب كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للاتساع والعمق دقة 5 و 5 ميجابيكسل، كما تاتى كاميرا السيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.





معالج وأداء هاتف Galaxy A72









وسيعمل هاتفGalaxy A72 بمعالج من نوع Snapdragon 720G SoC لنسخة 4G ، ومعالج Snapdragon 750G الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ، و ذاكة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، ونظام التشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 .





بطارية هاتف Galaxy A72





وسيحتوى هاتف Galaxy A72 على بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة، حيث كانت كشف تسريبات سابقة أنها ستأتى بسعة 4500 مللى أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط .





سعر هاتف Galaxy A72





ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Galaxy A72 حوالى 500 يورو أي مايعادل حوالى 9532 جنيها مصريا .



