ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات هاتف Galaxy A72 من سامسونج قبل إطلاقه بأيام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:01 م
سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف Galaxy A72 من سامسونج
Advertisements
ندى على
تعمل شركة سامسونج على إصدار عدد من الهواتف الذكية من فئة الهواتف المتوسطة مثل هاتف Galaxy A72 و Galaxy A52 وغيرها التى تجمع بين الإمكانات الكبيرة مثل البطاريات ذات السعة الكبيرة والكاميرات جيدة الدقة مع السعر المناسب، الأمر الذى يجعل هذه الهواتف تنافس فئة الهواتف الرائدة.  

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف Galaxy A72 سيأتى بعدد من الإمكانات الرائعة منها البطارية العملاقة التى تأتى بسعة 5000 ملل أمبير إلى جانب الكاميرات الخلفية التى تستطيع المنافسة بشكل كبير مع هواتف الفئة الرائدة، ويعتبر هاتف Galaxy A72 هو الأفضل من بين كل فئته، وعلى الرغم من عدم إطلاق الهاتف رسميًا حتى الآن إلى أنه وفقا للتسريبات فإن الهاتف يتمتع بهذه الإمكانات الجبارة:  


شاشة هاتف Galaxy A72   

Image result for Galaxy A72 360 degree
وسيأتى هاتف Galaxy A72 بشاشة قياس 6.7 بوصة  من نوع Super AMOLED Plus ، بدقة x 2400  1080 بيكسل،  وبجودة  + FHD ، مع مستشعر للبصمة، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز فى الثانية. 

كاميرات هاتف Galaxy A72   

Image result for Galaxy A72 360 degree
وسيقدم هاتفGalaxy A72 ، 4 كاميرات خلفية تأتى الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل بمستشعر IMX682 من شركة سونى، إلى جانب كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للاتساع والعمق دقة 5 و 5 ميجابيكسل، كما تاتى كاميرا السيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.    

معالج وأداء هاتف Galaxy A72 

Image result for Galaxy A72 360 degree

وسيعمل هاتفGalaxy A72  بمعالج من نوع Snapdragon 720G SoC لنسخة 4G ، ومعالج Snapdragon 750G الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ، و ذاكة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، ونظام التشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 . 

بطارية هاتف Galaxy A72 

Image result for Galaxy A72 360 degree
وسيحتوى هاتف Galaxy A72 على بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة، حيث كانت كشف تسريبات سابقة أنها ستأتى بسعة 4500 مللى أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط . 

سعر هاتف Galaxy A72 

Image result for Galaxy A72 360 degree
ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Galaxy A72 حوالى  500 يورو أي مايعادل حوالى  9532 جنيها مصريا . 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها iPhone 12 .. أفضل هواتف ذكية في 2020 وأسعارها بمصر

شاهد أول مقطع فيديو لهواتف Galaxy S21 يظهر إمكاناتها الخارقة

ينافس iPhone 12 Pro Max.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra.. صور

على رأسها Galaxy S21 Ultra .. أفضل هواتف ذكية فى 2021

ببطارية 6000 مللي أمبير.. كل ما تريد معرفته عن هاتف Power U20

بعد إطلاقه .. مميزات وعيوب هاتف Oppo A55 من أوبو

ترشيحاتنا

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

بقاء محمد صلاح في ليفربول.. أسطورة الريدز يفجر مفاجأة

طارق يحيى يكشف حقيقة خلافه مع جمال عبد الحميد

كل ما تريد معرفته عن نظام حضور الطلاب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني

اشتباكات بين أنصار المرشحين فى انتخابات محامين جنوب القاهرة

8 نصائح مهمة.. هاني الناظر يحذر: الأسبوعان المقبلان أصعب فترة في حربنا مع كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

عريس يا بوي.. عندما نافست كاديلاك وMG الزعيم بطولة البحث عن فضيحة | صور