باستخدام VoLTE .. كيفية إجراء مكالمات فيديو على هواتف 4G

توفر تقنية VoLTE الموجودة على عدد كبير من هواتف الجيل الرابع للاتصالات 4G ميزة القدرة على التنقل بسلاسة بين مكالمات Wi-Fi ، ويمكن لـ VoLTE توصيل المكالمات حتى أسرع مرتين من الطرق الحالية مثل 2G و 3G .





وتعد مكالمات الفيديو باستخدام التقنية أفضل عند إجراء مكالمات فيديو عبر 4G ، مثل مكالمات الفيديو على التطبيقات المختلفة ، وبحسب الصفحة الرسمية لهواوى فإنه يجب اتباع عدد من الخطوات للقيام بإجراء مكالمات صوتية وفيديو من خلال استخدام تقينة VoLTE على هاتفك الذى يعمل ب 4G









تفعيل تقنية VoLTE على هاتفك الذى يعمل ب 4G





لا تسمح لك المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع الصوت عبر LTE بالوصول إلى الإنترنت أثناء إجراء مكالمات صوتية أو فيديو فحسب، بل تتيح لك أيضًا أوقات انتظار أقصر وجودة صوت أوضح ومحادثات أكثر تدفقًا.





- استخدام VoLTE على شبكة الجيل الرابع ، أو ا تصل بشركة الاتصالات لديك لتمكين خدمات الجيل الرابع والمكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع 4G





- انتقل إلى الإعدادات ثم الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم شبكة الهاتف ، ثم مكّن تشغيل شبكة 4G ومكالمات 4G الصوتية لبطاقة SIM ١ وSIM ٢.





قد يكون مفتاح تشغيل شبكة 4G غير متاح لجهازك بسبب إعدادات شركة الاتصالات الخاصة بك، ويشير هذا إلى أن شبكة الجيل الرابع ممكَّنة بشكلٍ افتراضى





إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو باستخدام VoLTE على هاتفك الذى يعمل ب 4G

- تأكد من أن هاتفك يدعم خدمة VoLTE، ثم قم بتشغيلها .





- إذا كانت شبكة الجيل الخامس متصلة 5G ، فمكّن شبكة الجيل الخامس، و إذا لم تكن ، فمكّن تشغيل شبكة الجيل الرابع ومكالمات الفيديو لشبكة الجيل الرابع





- حدِّد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها وانقرلإجراء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية ، ويمكنك أيضًا النقر أثناء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.



