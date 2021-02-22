رئيس مصلحة الشهر العقارى: المواطن ليس مجبرا على تسجيل وحدته لكنه لن يستفيد من خدمات الحكومة بعد 6 مارس

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى أن ما سيحدث يوم 6 مارس القادم بشأن تسجيل العقارات لا يحتاج كل هذا اللغط من المواطنين ووسائل الإعلام.





وأضاف: "ليس زلزالا عقاريا كما يروج البعض، بل تطبيق مادة فى القانون تهدف فى الأساس إلى تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكيتها العقارية.





وأوضح أن المواطن ليس ملزما بتسجيل عقاره أو وحدته بعد تاريخ 6 مارس أو قبلها، لكن عليه أن يدرك أن هناك مادة مستحدثة تشترط تقديم الخدمات الحكومية بتسجيل العقار فى الشهر العقارى.





وتابع "تسجيل العقارات ليس إجباريا، لكن هناك خدمات لن تستفيد منها تبدأ من فاتورة الكهرباء إلى شهادة الميلاد إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقار فى الشهر العقارى".



