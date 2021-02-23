نزيل الخوف من الفتاة ونضعه على الجاني.. "قاوم" مبادرة لدعم ضحايا التحرش والابتزاز

كشف محمد اليماني، أدمن جروب "قاوم" لدعم ضحايا الابتزاز والتحرش، تفاصيل تعرض فتيات للابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال محمد اليماني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هدفنا في مبادرة قاوم؛ هو منع تعرض أي فتاة للابتزاز أيا كان نوعه".





وأضاف محمد اليماني:" نعمل على حل مشاكل تعرض الفتيات إلى ابتزاز، وإزالة الخوف من الفتاة ونضعه على الشخص المبتز ".





وأوضح: "فريق عمل من البنات يقومون بالرد على رسائل الابتزاز والتحرش وكل الرسائل سرية بشكل كامل، موضحا أن المبادرة وصلت إلى عدد من الدول الأوروبية".



