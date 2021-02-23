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توك شو

شاهد.. انهيار أبناء شعبان عبد الرحيم بالبكاء خلال لقائهم مع ريهام سعيد.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:13 ص
خميس نجل شعبان عبد
خميس نجل شعبان عبد الرحيم
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عادل نصار
التقت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، بأسرة وأبناء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وهم "سيد وخميس وعدوية".

وخلال لقائها، غنى الابن الأصغر لشعبان عبد الرحيم، "عدوية"، إحدى الأغنيات الشعبية، حيث تفاعلت معه الإعلامية ريهام سعيد.

وظهر خميس نجل شعبان عبد الرحيم، وهو يرتدي "قلادة" عليها صورة والده الراحل، كما استعرض بعض مقتنيات والده، وأبرزها "جنيه" موضحًا:"كان مصروفي زمان".

كما شارك في الغناء، سيد شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الراحل، والذي كان يعيش فاقدًا لبصره، وكان يعمل مع والده كملحن لأغانيه.

وانيار الابن الأكبر، خميس بالبكاء بسبب أخوه عدوية، الذي أدى أغنية "ضهركم انحنى"، مضيفًا:" نفسي أعرف أبويا عامل إيه دلوقتي".

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