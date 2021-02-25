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فن

مروان بابلو يتصدر تويتر بعد إصداره أحدث أغانيه.. شاهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:24 ص
مروان بابلو
مروان بابلو
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رنا اشرف
تصدر مغني الراب الشاب مروان بابلو "تريند" موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عودته للغناء مرة اخري.

وكان قد دشن جمهوره هاشتاج #مروان_بابلو عقب عودته بابلو للغناء مري اخري بعدما قد اصدر الفيديو كليب الخاص باغنيته الجديدة " غابة" 


وجاءت تعليقات المغردون كالاتي :

عليه واحده السلام عليكو اظهر يا مختفي تخليك عايز تعيط من كتر العظمه
#مروان_بابلو

صاحبي بنسخن المناخ .. الاب الروحي ف ال تراب 
#مروان_بابلو

بغض النظر عن عظمة وجمال التراك بس التصرير جامد اوي
#مروان_بابلو

الحياه رجعتلنا تانى #مروان_بابلو

تقع تاني تقوم وتقول هل من مزيد  #مروان_بابلو



وكان قد أعلن مروان بابلو في مارس العام الماضي قرار الاعتزال من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد بعد أخبار عن تسجيله ألبوم جديد.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مروان بابلو، معبرين عن سعادتهم بقرار العودة ومنتظرين الألبوم الجديد له.
 
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
 
مروان بابلو هو مغنى راب شاب من الإسكندرية، وله العديد من الأغانى "الراب"، التي حققت نجاحات كبيرة، ومن أشهر أغانيه "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور"
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