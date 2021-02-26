بني ياس يفوز على عجمان.. والنصر يهزم حتا في الدوري الإماراتي

تغلب بني ياس على ضيفه عجمان 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.





وتقدم بني ياس في الدقيقة 23 عن طريق أحمد أبو ناموس، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.







ورفع بني ياس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد عجمان عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.







وفي لقاء آخر بالمرحلة ذاتها، فاز النصر على ضيفه حتا 2 / صفر.







وسجل يعقوب جاسم الهدف الأول في الدقيقة 85، قبل أن يضيف ريان مندز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.







ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد حتا عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر والأخير